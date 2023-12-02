أمين الأمم المتحدة يحث زعماء العالم على علاج «مرض» أحدثه تغير المناخ

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، زعماء العالم على علاج المرض الذي أحدثه تغير المناخ على الكوكب، مع انطلاق مؤتمر كوب 28 لليوم الثاني في دبي.

وقال جوتيريش أمام المندوبين في قمة المناخ السنوية للأمم المتحدة: «الجليد القطبي والأنهار الجليدية يختفي أمام أعيننا، مما يسبب الفوضى في جميع أنحاء العالم: من الانهيارات الأرضية والفيضانات إلى ارتفاع منسوب مياه البحار».

وأضاف: «هذا مجرد أحد أعراض المرض الذي أدى إلى انهيار مناخنا - وهو مرض، انتم يا قادة العالم وحدكم القادرون علي علاجه».

وحذر من أن الاحتباس الحراري العالمي يؤدي إلى إفلاس الميزانيات، وتضخم أسعار المواد الغذائية، وقلب أسواق الطاقة رأسا على عقب، وزيادة أزمة تكاليف المعيشة.