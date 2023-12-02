أردوغان يرفض انتقاد واشنطن بسبب دعم حكومته لـ حماس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانتقادات الأمريكية لدعم حكومته لحماس حتى بعد هجوم الحركة المسلحة على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وقال أردوغان للصحفيين في رحلة عودته من مؤتمر "كوب 28" في دبي: "لا يمكنني أبدا قبول حماس كمنظمة إرهابية، بغض النظر عما يقوله أي شخص".

وكان أردوغان يرد على سؤال حول تحذير وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشئون الإرهاب براين نيلسون من "مخاوف" واشنطن بشأن دعم تركيا لحماس، خلال زيارته الأخيرة إلى أنقرة.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية، بما في ذلك صحيفة أيدينليك، إلى تصريحات نيلسون على أنها تهديد محتمل بفرض عقوبات على أنقرة.

وأضاف أردوغان في تصريحات نقلها مكتبه: "نحن نصنع سياستنا الخارجية في أنقرة ونصممها فقط وفقا لمصالح تركيا وتوقعات شعبنا".

وقال الرئيس التركي إن حماس "حقيقة واقعة في فلسطين، إنها حزب سياسي دخل الانتخابات وفاز"، مضيفا: "أنا متأكد من أن محاورينا يقدرون خطوات السياسة الخارجية المتسقة والمتوازنة لتركيا في مثل هذه الأزمات والصراعات الإنسانية".