 وكالة الفضاء السعودية توقع مذكرة تفاهم في مجال الفضاء مع سييرا سبيس الأمريكية - بوابة الشروق
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وكالة الفضاء السعودية توقع مذكرة تفاهم في مجال الفضاء مع سييرا سبيس الأمريكية

د ب أ
نشر في: السبت 2 ديسمبر 2023 - 9:40 ص | آخر تحديث: السبت 2 ديسمبر 2023 - 9:40 ص
وقعت وكالة الفضاء السعودية، مساء الجمعة، مذكرة تفاهم مع شركة سييرا سبيس الرائدة، التي يقع مقرها في ولاية كولورادو الأمريكية، في مجال تقنيات الفضاء، لتبادل المعرفة والمهارات والخبرات وتنمية القدرات والكفاءات الوطنية في المجالات ذات العلاقة بقطاع الفضاء وتقنياته، مما يؤكد التزام الوكالة بتوسيع شراكاتها العالمية في مجال الفضاء.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، أن "مذكرة التفاهم تركز على تسهيل توفير الفرص التدريبية لطلاب الجامعات، وإتاحة التدريب على رأس العمل لمنسوبي ومنسوبات الوكالة والمرشحين من قبلها، إضافة إلى تسهيل المجال لتبادل المعرفة والمهارات والخبرات في مجالات الفضاء وتقنياته، وتعزيزها فرص التعاون التعليمية والمهنية".

وتسعى الوكالة عبر هذه المذكرة وغيرها من المذكرات والاتفاقيات التي أبرمتها مع الجهات ذات العلاقة بمجالات الفضاء واستكشافه؛ إلى مشاركة تطلعاتها، واستحداث وخلق البرامج التدريبية التخصصية للطلاب والموظفين، بما يساهم في نمو قطاع الفضاء المحلي والعالمي، وبناء مستقبل مستدام قائم على الابتكار.

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