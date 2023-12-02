خارجية الاحتلال تبرر إبادة 15 ألف فلسطيني: أمريكا قتلت مدنيين في العراق وأفغانستان

زعم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية وليد أبو حية، انتهاك حركة حماس الهدنة المؤقتة عند حدود الساعة السادسة من صباح الجمعة؛ بإطلاق الصواريخ تجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وادعى خلال تصريحات لـ «العربية» مساء الجمعة، أن الاحتلال كان مستعدا لتمديد الهدنة، قائلا: «نحن كنا جاهزين لتمديد الهدنة حسب المعايير التي جرى الاتفاق عليها بالوساطة المصرية القطرية».

وأضاف: «حماس لم تتقدم بأي عرض جديد؛ لتمديد الهدنة بل خرقت الهدنة التي كانت لا تزال قائمة، بينما جاء الرد الإسرائيلي بعد الساعة السابعة فور انتهاء الهدنة بشكل رسمي».

وأشار إلى أن إسرائيل لا تستهدف سوى القضاء على حركة حماس، زاعما عدم استهداف جيش الاحتلال الضحايا من المدنيين بقطاع غزة وادعى أن المقاومة تستخدم المستشفيات والمساجد كمراكز لانطلاق العمليات العسكرية ضد المستوطنات المدنية.

وبرر جرائم الإبادة الإسرائيلية بحق أكثر من 15 ألف فلسطيني من المدنيين منذ اندلاع الحرب على غزة بمثيلتها التي ارتكبتها الولايات المتحدة أثناء الحرب الأمريكية على العراق، قائلا: «في كل حرب يسقط مدنيون، في العراق سقط مدنيون، وفي أفغانستان واليمن سقط المدنيون».

وتابع: «ليس كل من يسقط في غزة مرتديا الزي المدني من المدنيين.. نشطاء حماس يرتدون الزي المدني، وطبقا لمعاهدة جينيف فإن أي منطقة مدنية يجري منها نشاطات عسكرية؛ تصبح أهدافا عسكرية».