انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل بولاية بافاريا الألمانية بسبب الهطول الكثيف للثلوج

أدى الهطول الكثيف للثلوج في ولاية بافاريا الألمانية إلى انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء من الولاية الواقعة جنوبي ألمانيا.

وقال متحدث اليوم السبت إن الكهرباء انقطعت عن آلاف المنازل في نطاق شبكة شركة "بايرنفرك"، مشيرا إلى أن الانقطاعات تركزت في المنطقة المحيطة بالعاصمة البافارية ميونخ، بالإضافة إلى مناطق بنتسبرج وكولبرمور وفرايلاسينج وبارسبرج وفيلسهوفن وإجينفلدن وريجن.

ونوه المتحدث إلى سقوط أشجار على خطوط كهرباء وأن بعض الخطوط تضررت أو تقطعت بسبب ثقل الثلوج، وحذر من الاقتراب من الكابلات المتدلية أو الملقاة على الأرض.

وتابع المتحدث أن فرق الخدمة تعمل منذ ليلة أمس من أجل إصلاح الأضرار التي وقعت لخطوط الكهرباء واستعادة الإمداد بالكهرباء مرة أخرى، وأردف: "نمضي قدما بشكل جيد في إعادة الإمداد لكن لا تزال آلاف المنازل متضررة (من انقطاع التيار)".

وذكر المتحدث أن اضطرابات وقعت بشكل مستمر إلى جانب انقطاع التيار:" ما نشعر به في الوقت الراهن أن الطقس السيء يزيد من صعوبة الوصول إلى أماكن الاضطرابات. تم إغلاق الكثير من الطرق والمداخل ولاسيما في بافاريا العليا، لكننا لا نزال نعمل".