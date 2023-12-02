18 طبيبا يقدمون خدماتهم لمستشفى العريش لدعم وعلاج المصابين الفلسطينيين

استقبل مستشفى العريش العام بشمال سيناء، عددا من الأطباء الاستشاريين من 4 جامعات ومعهد القلب القومي؛ للمساهمة في دعم القدرات الطبية لعلاج المرضى والمصابين الفلسطينيين.



وذكر مصدر طبي، أن مستشفى العريش العام استقبل 14 طبيبا استشاريا في تخصصات مختلفة من جامعات "المنصورة، والأزهر، والزقازيق، والقاهرة"، و4 أطباء من معهد القلب القومي؛ للمساهمة في علاج المرضى الفلسطينيين.



جدير بالذكر، أن حوالي 39 مصابا فلسطينيا يخضعون للعلاج في مستشفى العريش العام بشمال سيناء، من خلال فرق أطباء في تخصصات مختلفة، من أطباء البروتوكول الطبي الموقع بين جامعات "المنصورة، والزقازيق، والأزهر، والقاهرة"، والمستشفيات التعليمية، والمعهد القومي للقلب.



وبحسب مصدر طبي لـ"الشروق"، فإن المستشفى استقبل حوالي 149 مصابا فلسطينيا، متواجد منهم 39 مصابا، منهم 16 في القسم الداخلي، و10 في العناية للكبار، و3 في العناية للأطفال، و10 في الحضانات، مضيفا أن 108 مصابين تم خروجهم، منهم 4 في حالة تحسن، و100 تحويل لمستشفيات أخرى، و8 وفيات، مشيرا إلى إجراء حوالي 123 عملية جراحية للمصابين الفلسطينيين في مستشفى العريش العام.



وفي ذات السياق، يخضع حوالى 19 مصابا فلسطينيا للعلاج في السفينة الفرنسية "ديكسمودي"، التي ترسو بميناء العريش البحري، حيث يقوم فريق طبي متخصص بانتقاء المصابين الذين تتوفر إمكانيات علاجهم في السفينة، والتي تضم 40 سريرا طبيا، وغرفتي عمليات، و15 سرير حجز، و5 غرف عناية أطفال.



يشار إلى أن محافظة شمال سيناء جهزت 3 مستشفيات لاستقبال المصابين الفلسطينيين فى العريش، وبئر العبد، والشيخ زويد، وتحتوي المستشفيات على طاقة استيعابية تصل إلى 300 سرير طبي.