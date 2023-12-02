أكثر من 100 شهيد خلال استهداف منزل يؤوي نازحين بمخيم جباليا

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أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية بأن أكثر من 100 فلسطيني استشهدوا في قصف طائرات الاحتلال لمنزل يؤوي عائلات ونازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وفي غزة، أفادت الشبكة الإخبارية بأن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر في أحياء سكنية، موضحا أن المدينة تدفن الشهداء في مكان استشهادهم وليس في مقابر، نظرا لصعوبة التنقل.

وأشارت إلى وجود عائلات كاملة تحت الأنقاض لم يستطع رجال الدفاع المدني الوصول إليهم، وأن قوات الاحتلال تستهدف فرق الدفاع المدني بالرصاص الحي.

وانتهت رسميا صباح الجمعة، الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة التي بدأت في 24 نوفمبر الماضي واستمرت 7 أيام، وشنت المدفعية والبوارج والطائرات الحربية الإسرائيلية عدة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، عقب انتهاء الهدنة.

كما اندلعت اشتباكات بين عناصر المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال المتمركزة على الحدود الشرقية للقطاع، وفي محاور التوغل المختلفة بمدينة غزة ومناطق محافظة الشمال.