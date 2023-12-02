زيلينسكي يتعهد بإصلاح التجنيد الإجباري في الجيش الأوكراني

وعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجيش بإصلاح قوانين التجنيد الإلزامي في خطاب بالفيديو مساء الجمعة.

وتتعلق الإصلاحات المقترحة بشروط التسريح المحتمل لمقاتلي الخطوط الأمامية، بما في ذلك بعض الجنود الذين قاتلوا على الخطوط الأمامية منذ أن شنت روسيا الغزو واسع النطاق في فبراير 2022.

وقال زيلينسكي: «الجميع في أوكرانيا يدرك أن هناك حاجة إلى تغييرات في هذا المجال».

وأضاف أن المجندين الجدد المحتملين سيكونون أيضا محور التغييرات في القانون، موضحا أن أي تغييرات يجب أن يتم إعدادها والموافقة عليها من قبل القيادة العسكرية.