 زيلينسكي يتعهد بإصلاح التجنيد الإجباري في الجيش الأوكراني - بوابة الشروق
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زيلينسكي يتعهد بإصلاح التجنيد الإجباري في الجيش الأوكراني

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
د ب أ
نشر في: السبت 2 ديسمبر 2023 - 2:11 ص | آخر تحديث: السبت 2 ديسمبر 2023 - 2:11 ص

وعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجيش بإصلاح قوانين التجنيد الإلزامي في خطاب بالفيديو مساء الجمعة.

وتتعلق الإصلاحات المقترحة بشروط التسريح المحتمل لمقاتلي الخطوط الأمامية، بما في ذلك بعض الجنود الذين قاتلوا على الخطوط الأمامية منذ أن شنت روسيا الغزو واسع النطاق في فبراير 2022.

وقال زيلينسكي: «الجميع في أوكرانيا يدرك أن هناك حاجة إلى تغييرات في هذا المجال».

وأضاف أن المجندين الجدد المحتملين سيكونون أيضا محور التغييرات في القانون، موضحا أن أي تغييرات يجب أن يتم إعدادها والموافقة عليها من قبل القيادة العسكرية.

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