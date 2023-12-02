حزب مصر أكتوبر ينظم مؤتمرا من ذوي الهمم لدعم انتخاب السيسي في الإسكندرية

نظمت أمانة حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد حلمي، مؤتمرا جماهيريا حاشدا تحت عنوان "لست وحدك"، اليوم الجمعة، في مسرح سيد درويش بدار الأوبرا بالإسكندرية، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، من ذوي القدرات الخاصة، بالتزامن مع احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم، المخصص 3 ديسمبر من كل عام.

وشارك في المؤتمر الجماهيري، عدد من ممثلي لرؤساء الأحزاب المصرية، وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والشخصيات العامة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وأسر الأطفال من ذوي الهمم، وسط مشاركة 1500 مواطنا.

بدأ المؤتمر الجماهيري، بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وبعد ذلك قدم طلاب وطالبات من ذوي الهمم الموهوبين مجموعة من الفقرات الاستعراضية والترفيهية والغنائية الوطنية، ثم تم عرض فيلم تسجيلي متضمنا الإشارة إلي ما حققته الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من انتصارات عديدة لصالح ذوي الهمم، والتي تنوعت ما بين مبادرات رئاسية وحكومية في سبيل دعمهم ودمجهم في المجتمع.

وأعرب المهندس أحمد حلمي، الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، عن سعادته بذلك الاحتفال بذوي الهمم بالتزامن مع دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، مقدما الشكر لكل المشاركين في المؤتمر الجماهيري الحاشد داخل محافظة الإسكندرية.

وقال حلمي، خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري، إن ذوي القدرات المحدودة وأهالي ذوي الهمم، من أكثر الداعمين للرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بعد أن وضع الرئيس السيسي ملف خدماتهم على رأس أولويات الدولة لتحسين حياتهم ومنحهم امتيازات عديدة في كل المجالات، ودمجهم بالمجتمع، وعزز هذه المكتسبات بتشريعات برلمانية لحماية حقوقهم بقوة القانون.

وأضاف الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتم بوضع ذوي الهمم على رأس أولوياته، وأعاد إليهم الاعتبار من خلال التمكين والمساواة فالحقوق واستجاب لآمالهم وعزز مكتسباتهم بالتشريع والإجراءات التنفيذية، ودعمهم في كل المحافل والمناسبات، وكانت اللفتة الأبرز عندما أعلن عام كامل لهم.

وأضاف أن أيام الانتخابات الرئاسية ستكون أيام رد الجميل بالاصطفاف على صناديق الانتخابات لاستكمال مسيرة دعم أبنائنا من ذوي الهمم، من أجل المزيد من المكتسبات والتشريعات والخدمات، لذوي الهمم وأصحاب القدرات المحدودة لهم ولأسرهم، ولذلك علينا جميعا التكاتف من أجل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة والنزول لصناديق الانتخابات من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا ومستقبل بلادنا.