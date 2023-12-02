لصوص يلحقون أضرارا بمنحوت ضخم للفنان الألماني أنسيلم كيفر في فرنسا

ألحق لصوص أضرارا جسيمة بنصب تذكاري ضخم من الرصاص نحته الفنان الألماني، أنسيلم كيفر، الذي يعيش في فرنسا، وسرقوا أجزاء منه من مستودع بالقرب من باريس.

وطبقا لتقارير إعلامية من مكتب المدعي العام، في مدينة "مو" شمال شرق العاصمة الفرنسية، أمس الجمعة، فإن الأضرار قدرها كيفر "78 عاما"، بأكثر من مليون يورو (09ر1 مليون دولار).

وأصبح كيفر مشهورا عالميا، بلوحاته ومنحوتاته التاريخية والأثرية والغنية بالمواد. وفي تصنيف لأهم الفنانين في العالم، "آرت كومباس"، تم إدراج كيفر في المركز الثامن، قبل أكثر من شهر بقليل.

واقتحم اللصوص مستودعا، يخص كيفر، خلال الليل، في "كراوسي-بيوبورج"، بالقرب من باريس، طبقا لمكتب المدعي العام. وكان اللصوص يبحثون عن عمل فني، تم تأمينه بسياج شبكي قوي من السلك.

وطارد الأمن اللصوص بعد حوالي 20 دقيقة.