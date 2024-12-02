مستوطنون يقتحمون قبر يوسف بنابلس بقيادة الحاخام الإسرائيلي الأكبر

اقتحم الآلاف من المستوطنين صباح اليوم ما يعرف بـ"قبر يوسف" في نابلس برفقة الحاخام الإسرائيلي الأكبر يوسف – حسب ما نقلته قناة الجزيرة عن القناة 7 الإسرائيلية.

وقال ديفيد، في تصريحات للقناة الإسرائيلية: "نحن هنا لأن شعب إسرائيل هو المالك ليس فقط لهذا المكان بل لأرض إسرائيل بأكملها".

وفي القدس اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي حيث دخلوا المسجد على شكل مجموعات من باب المغاربة، وقاموا بطقوس تلمودية داخلها.

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن حملات الاقتحام من المستوطنين اليهود في باحات المسجد الأقصى، تتم يوميًا، باستثناء الجمعة والسبت وهي العطلات الرسمية لدى الاحتلال، وتتم هذه الحملات على فترتين؛ صباحية وتبدأ الساعة 07:00- 11:30، ومسائية وتبدأ بعد صلاة الظهر وتستمر لمدة 90 دقيقة.