الشرطة الإسرائيلية تحقق مع ضابطين كبيرين مقربين من بن غفير

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن الشرطة بدأت تحقيقًا مع ضابطين كبيرين مقربين من وزير الأمن القومي إيتمار، في قضية تتعلق بشبهات فساد أخلاقي، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه جهاز الشرطة توترات داخلية على خلفية سياسات بن غفير المثيرة للجدل وتعييناته الأخيرة التي أثارت انقسامات واسعة.

من جهته، اعتبر بن غفير أن التحقيق مع الضابطين محاولة "انقلاب" تستهدف جهاز الشرطة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعٍ للإضرار بسلطته كوزير للأمن القومي.

وقال بن غفير، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام: "هناك من يحاول زعزعة استقرار الشرطة وضرب مصداقيتها"، مشيرًا إلى أن التحقيقات قد تكون ذات دوافع سياسية أكثر من كونها مهنية.

الضابطان المعنيان، يتمتعان بمواقع حساسة في جهاز الشرطة، مما يجعل القضية محط اهتمام واسع داخل الأوساط الأمنية والسياسية في إسرائيل.

وتطرح التحقيقات تساؤلات حول مدى تأثير العلاقات الشخصية والسياسية على أداء المؤسسات الأمنية، خاصة في ظل الانتقادات المتزايدة لسياسات بن غفير من قبل المعارضة والمجتمع المدني.