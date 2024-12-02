حصل مشروع مشترك بين مجموعة صناعة السيارات متعددة الجنسية ستيلانتس والكورية الجنوبية سامسونج إس.دي.آي على تعهد من الحكومة الأمريكية بقرض قيمته 54ر7 مليار دولار للمساهمة في بناء مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في مدينة كوكومو بولاية إنديانا الأمريكية.

من ناحيتها قالت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم الاثنين في بيان إن المشروع الذي تقيمه شركة ستار بلس إنيرجي إل.إل.سي قد يوفر حوالي 2800 وظيفة في مصانعها ومئات آخرى لدى شركات توريد المكونات في المنطقة المحيطة بها.

في الوقت نفسه فإنه لم يتم إقرار اتفاق القرض نهائيا، لكن الحكومة قالت إن الالتزام يوضح اعتزامها المساهمة في تمويل المشروع. وللحصول على القرض يجب على شركة ستار بلس تطوير خطة للتواصل مع المجتمع والقيادات العمالية في منطقة المشروع لتوفير وظائف ذات عائد جيد. كما يجب على الشركة تحقيق الاشتراطات الفنية والقانونية والبيئية والمالية قبل الحصول على القرض الحكومي.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان سيتم إقرار القرض نهائيا قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم 20 يناير/كانون الثاني. وتعهد ترامب في حملته الانتخابية بوقف التمويل الحكومي لمثل هذه المشروعات التي وصفها بأنها "احتيال أخضر جديد" في إشارة إلى إطلاق وصف الأخضر على مشروعات الطاقة النظيفة.

ومن المنتظر أن تنتج مصانع ستار بلس خلايا ووحدات بطاريات السيارات الكهربائية التي تباع في أمريكا الشمالية بحسب وزارة الطاقة. وسيغطي إنتاج المصانع عندما تعمل بكامل طاقتها احتياجات حوالي 670 ألف سيارة سنويا.

وأضافت الوزارة "هذا سيزيد بنسبة كبيرة الطاقة التصنيعية لبطاريات السيارات الكهربائية في أمريكا الشمالية ويقلل اعتمادها على دول أجنبية مناوئة مثل الصين".

وفي حال الموافقة على القرض ستحصل ستيلانتس على 85ر6 مليار دولار كقرض أساسي إلى جانب 688 مليون دولار في صورة فوائد لتمويل المشروع.

وفي الشهر الماضي حصلت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية ريفيان على قرض بقيمة 6ر6 مليار دولار لبناء مصنع في ولاية جورجيا الأمريكية.