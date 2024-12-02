أفادت استطلاعات لآراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم بأن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في رومانيا في طريقة للفوز بالانتخابات البرلمانية، حيث أظهرت الاستطلاعات تقدم الحزب على التحالف من أجل وحدة الرومانيين اليميني المتطرف، الذي هدد بتوجيه ضربة إلي المؤسسة السياسية في الدولة الواقعة على البحر الأسود، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

وحصل الحزب الاشتراكى الديمقراطي على 26% من الأصوات، اليوم الأحد، بينما حصل التحالف من أجل وحدة الرومانيين اليميني المتطرف على 19%، وفقا لاستطلاعات لآراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم نشرتها قناتي تليفزيون ديجي 24 وأنتينا 3.

وقد تتغير هذه الأرقام مع تسجيل النتائج خلال الليل، حيث إن استطلاعات رأي مبكرة الأسبوع الماضي، كانت قد قللت من قوة القوميين.

وبحسب توقعات مركز استراتيجيات الأبحاث والاتصالات (سي يو آر إس) ، سيحصل كل من حزب الوحدة والإنقاذ (يو إس آر) المحافظ الليبرالي، والحزب الوطني الليبرالي (بي إن إل) اليميني الوسطي على 5ر15% من الأصوات، وبالتالي سيتعادلان في المركز الثالث.

وسيحصل حزبا اليمين المتطرف الجديدان، حزب اتحاد انقاذ رومانيا (إس. أو. إس)، وحزب الشباب (بي أو تي) على نسبة 5ر5% من الأصوات لكل منهما، وبالتالي سيدخلان البرلمان لأول مرة.