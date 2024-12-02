خلال زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس لأوكرانيا، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تزويد بلاده بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الأوكراني مع شولتس بعد اللقاء الذي جمع بينهما في كييف اليوم الاثنين.

وقال زيلينسكي :"نبحث الآن عن حماية لـ 20 منشأة خاصة. الحماية الحالية غير كافية بسبب الضربات الصاروخية (الروسية) المكثفة". ورفض زيلينسكي الكشف عن تفاصيل المواقع التي تحتاج إلى الحماية، لكنه أكد أن المسألة جدية للغاية بالنسبة لكييف.

وكان زيلينسكي شدد في وقت سابق على الإسهام الألماني في توريد أنظمة دفاع جوي إلى بلاده مثل باتريوت وإيريس-تي وغيرها. وأضاف: "ألمانيا قدمت لأوكرانيا معظم أنظمة الدفاع الجوي".

وأعرب زيلينسكي بشكل صريح مجددا عن شكره لشولتس ولألمانيا على هذه المساعدة، وقال:" هذا إسهام تاريخي من ألمانيا في حماية الأرواح"، لافتا إلى أن الهجمات الروسية تتطلب مزيدًا من الإمدادات.

وذَكَّرَ زيلينسكي بالهجوم الروسي بالطائرات المسيّرة على مدينة ترنوبل في غرب أوكرانيا الليلة الماضية، الذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.

وفي ضوء تغير الإدارة في العاصمة الأمريكية واشنطن، حث زيلينسكي على عدم التراخي بوجه عام في تقديم الدعم إلى بلاده، وقال:" إنها مسألة مبدأ بالنسبة لنا ألا تقوم ألمانيا بوصفها قائدا بتقليص الدعم، بما في ذلك الدعم المالي، وهذا سيكون إشارة صحيحة لجميع شركائنا الآخرين".

يشار إلى أن هذه هي أول زيارة يقوم بها شولتس لكييف منذ عامين ونصف العام، ولدى وصوله أعلن شولتس عن توريد المزيد من الأسلحة للدفاع ضد روسيا بقيمة 650 مليون يورو في ديسمبر الجاري.

كان المستشار الألماني زار العاصمة الأوكرانية لأول مرة قبل وقت قصير من الغزو الروسي في فبراير 2022.

وبعد أربعة أشهر من الهجوم الروسي، أعقب ذلك بزيارة أخرى في يونيو 2022 مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي آنذاك ماريو دراجي. ومهد الثلاثة الطريق أمام أوكرانيا لكي تصبح مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.