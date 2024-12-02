مركز المصالحة الروسي يرصد 10 انتهاكات لأجواء سوريا من قبل التحالف

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن رصده 10 انتهاكات لقواعد استخدام المجال الجوي السوري خلال اليوم الأخير من قبل طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.



وجاء في بيان لنائب رئيس المركز الروسي للمصالحة العقيد البحري أوليغ إيغناسيوك، يوم الأحد، أن الانتهاكات تم رصدها في منطقة التنف بجنوب شرقي سوريا من قبل طائرات من طراز "إف 15" تابعة للتحالف.



وأشار إلى أن العدد الإجمالي للانتهاكات من هذا القبيل في نوفمبر الماضي بلغ 345 انتهاكا.

وذكر المركز كذلك أنه رصد 3 انتهاكات لبروتوكولات منع الصدام الموقعة بين روسيا والولايات المتحدة في 2019، وهي متعلقة بتحليقات الطائرات المسيرة غير المتفق عليها، حسب بيان المركز.

وأضاف البيان أنه تم رصد 54 انتهاكا لبروتوكولات منع الصدام من قبل طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي.