المستشار الألماني في زيارة مفاجئة لأوكرانيا لتأكيد دعم بلاده لكييف ضد روسيا

وصل المستشار الألماني أولاف شولتس إلى أوكرانيا، صباح اليوم، في زيارة لم تكن معلنة مسبقاً للتأكيد على دعم برلين لكييف في حربها ضد روسيا.

وقال شولتس، في منشور على منصة «إكس»، "توجّهت إلى كييف الليلة بواسطة القطار عبر بلد يدافع عن نفسه بمواجهة الحرب الروسية العدوانية المتواصلة منذ أكثر من ألف يوم".

ولدى وصوله أعلن شولتس عن توريد المزيد من الأسلحة للدفاع ضد روسيا بقيمة 650 مليون يورو في ديسمبر الحالي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال شولتس: "أود أن أوضح هنا أن ألمانيا ستظل الداعم الأقوى لأوكرانيا في أوروبا"، مضيفاً: "يمكن لأوكرانيا الاعتماد على ألمانيا. نحن نقول ما نفعله. ونفعل ما نقول"