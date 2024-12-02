الأرصاد: زيادة الأجواء الشتوية خلال الأيام المقبلة

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قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن الأجواء الشتوية مستمرة طوال فترات الليل والنهار خلال الأيام المقبلة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أنه مع بداية شهر ديسمبر تزيد الأجواء الشتوية من انخفاض درجات الحرارة وهطول أمطار.

وأوضحت أن قيم درجات الحرارة الآن حول المعدل الطبيعي بين 22 و23 درجة مئوية واستقرار الأجواء الجوية مستمر لنهاية الأسبوع.

وأشار إلى أنه ستظل البرودة في فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، لافتة إلى أن هناك انتشارًا للشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية والصحراوية وتتكون من الساعة الـ4 فجرًا وتبدأ تختفي الساعة الـ8 صباحًا.

وتابعت: «هناك فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية وتكون خفيفة وقد تكون متوسطة على المحافظات المطلة على البحر المتوسط ولا تؤثر على الأعمال اليومية».

وأكدت أن قوة المنخفض الجوي التي تؤثر على البلاد يستمر حتى السبت المقبل.

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