إجراءات أمنية مشددة في باريس لضمان سلامة افتتاح كاتدرائية نوتردام

أعلن محافظ شرطة العاصمة الفرنسية باريس لوران نونيز، أنه سيتم وضع نظام أمني "استثنائي"، مع تعبئة "الآلاف" لإعادة فتح كاتدرائية نوتردام يومي 7 و8 ديسمبر.



وأوضح محافظ شرطة العاصمة الفرنسية باريس لوران نونيز أنه "سيتم حظر الوصول إلى إيل دو لا سيتي الجانب الشرقي من جزيرة المدينة على نهر السين أمام سائقي السيارات والمشاة في الأيام التي تسبق افتتاح كاتدرائية نوتردام".



وأضاف: "بالنسبة للتدابير الأمنية التنظيمية لهذا الحدث الذي سيتم مشاهدته في جميع أنحاء العالم، استوحينا الكثير من الإلهام مما حققناه خلال حفل افتتاح الألعاب الأولمبية، سواء لإدارة الاحتفالات نفسها أو لأساليب استقبال الجمهور".

وأكد أنه "سيتم تعبئة عدة آلاف من ضباط الشرطة والدرك، بالإضافة إلى جنود، كما سيتم إنشاء محيط لمكافحة أي أعمال، والذي سيغطي منطقة إيل دو لا سيتي بأكملها والضفة اليسرى، ونظام أمني استثنائي تم نشره قبل وأثناء عطلة نهاية الأسبوع لإعادة فتح الكاتدرائية في 7 و 8 ديسمبر".

وأشار إلى أنه "بدون دعوة خاصة، لن يتمكن السكان من زيارة الكاتدرائية والساحة أمامها في عطلة نهاية الأسبوع يومي 7 و8 ديسمبر. في الوقت نفسه، ستتاح للمقيمين الفرصة، حيث سيتم تركيب الشاشات التي سيتم بث حفل الافتتاح عليها".

ولفت محافظ شرطة العاصمة الفرنسية باريس إلى أن "التدابير الأمنية التنظيمية يومي 7 و 8 ديسمبر ستؤثر على عمل وسائل النقل العام، وسيتم إغلاق جميع محطات المترو القريبة ولن تعمل الحافلات".

ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح الكاتدرائية يومي 7 و8 ديسمبر، حيث سيلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلمة في هذا الحدث.

في 15 أبريل 2019، دمر حريق هائل الكاتدرائية متسببا بانهيار برجها الذي صممه المهندس المعماري في القرن التاسع عشر أوجين فيوليه لو دوك، أمام أعين الباريسيين والسياح.