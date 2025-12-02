النائبة ميرال الهريدي: معرض إيديكس 2025 يؤكد تحول مصر لمركز محوري للتكنولوجيا الدفاعية الحديثة

أكدت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن معرض «إيديكس 2025» يعكس قدرة الدولة على استضافة فعاليات دفاعية كبرى تتجاوز حدود العرض التقليدي للسلاح إلى بناء منظومة تعاون وتكامل دفاعي مع مختلف دول العالم.

وأضافت «الهريدي»، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمعرض يجسد التزامًا واضحًا بتطوير القدرات الوطنية في مجالات التسليح والتصنيع العسكري.

وأوضحت أن المعرض أصبح اليوم أحد أهم المنصات التي تقيس من خلالها المؤسسات الدولية مستوى التطور التكنولوجي لدى الدول، لافتة إلى أن المشاركة الواسعة من الشركات العالمية في النسخة الرابعة تؤكد أن مصر باتت لاعبًا رئيسيًا في سوق الصناعات الدفاعية، وقادرة على خلق مسارات جديدة للشراكات ونقل المعرفة العسكرية المتقدمة.

وأشارت إلى أن توسع الجناح المصري هذا العام يعكس طفرة حقيقية في الصناعات الدفاعية الوطنية، والتي أصبحت تقدم منتجات قادرة على المنافسة بجودة وتكنولوجيا متقدمة، موضحة أن هذه المشاركة الواسعة تُظهر نجاح مصر في بناء قاعدة تصنيع دفاعي متكاملة لا تعتمد فقط على الاستيراد، بل على التطوير والإنتاج المشترك.

وأضافت أن «إيديكس 2025» يمثل منصة استراتيجية لتعزيز الحضور المصري في الملفات الدفاعية العالمية، من خلال ما يوفره من ندوات وملتقيات تجمع الخبراء والعسكريين وصناع القرار، بما يسهم في تطوير الرؤى والاستراتيجيات المرتبطة بالأمن القومي.

وأكدت أن المعرض يخلق أيضًا حراكًا اقتصاديًا واسعًا، لما يقدمه من فرص تعاون واستثمارات مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن دوره في رفع الوعي الوطني لدى الشباب الذين يطلعون عن قرب على حجم التطور الذي وصلت إليه الصناعات الدفاعية المصرية.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن استمرار تنظيم معرض «إيديكس» هو دليل قاطع على ما تمتلكه مصر من بنية قوية وقدرات تنظيمية وصناعية تجعلها مركزًا محوريًا للتكنولوجيا الدفاعية، وقادرة على المنافسة والتأثير في مستقبل الصناعات العسكرية على المستوى الإقليمي والدولي.