ارتفاع سعر الذهب إلى أعلى مستوياته منذ 6 سنوات

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا خلال تعاملات اليوم الجمعة لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ حوالي 6 سنوات في أعقاب الغارة الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة في العراق وأسفرت عن مقتل قاسم سيلماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.

وارتفع سعر الذهب اليوم بنسبة 5ر1% إلى 52ر1551 دولار للأوقية في تعاقدات التسليم الفوري وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر الماضي، في حين ارتفع سعر البلاتين إلى أكثر من 1000 دولار للأوقية ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أوائل 2018 في مستهل تعاملات نيويورك قبل أن يفقد جزءا من مكاسبه. وارتفع أيضا سعر الفضة باعتبارها من الملاذات الاستثمارية الآمنة.

وأشارت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء إلى أرتفاع سعر الذهب اليوم، دفع بمكاسب المعدن الأصفر خلال أسبوع التداول المنتهي اليوم إلى الارتفاع لتبلغ 5ر2% مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي وهو أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أغسطس الماضي. وكان المعدن الأصفر قد ارتفع خلال العام الماضي ككل بنسبة 18% سنويا.