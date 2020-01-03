بوتين وماكرون: اغتيال سليماني قد يؤجج الوضع في المنطقة







أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن قلقهما إزاء التصعيد الإقليمي المحتمل إثر اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

وأكدت الرئاسة الروسية - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - أن الزعيمين أعربا في المكالمة التي أجريت بمبادرة من الجانب الفرنسي، عن قلقهما إزاء اغتيال سليماني، وأكدا على أن هذه الخطوة الأمريكية قد تؤدي إلى تصعيد خطير يفاقم حدة التوتر في المنطقة.

وكان الحشد الشعبي في العراق قد أعلن فجر اليوم مقتل قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني في قصف جوي أمريكي بالقرب من مطار بغداد استهدفه ومجموعة من قيادات "الحشد الشعبي" بينهم أبو مهدي المهندس، الرجل الثاني في الحشد.