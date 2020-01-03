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تقرير: مسؤول عسكري أمريكي يؤكد استهداف المهندس وسليماني

أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني
أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني
واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 3 يناير 2020 - 4:34 ص | آخر تحديث : الجمعة 3 يناير 2020 - 4:34 ص

قال مسؤول رفيع المستوى بوزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" مساء الخميس إنه تم استهداف أبو مهدي المهندس القائد في الحشد الشعبي الشيعي العراقي وقاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في غارة بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وأكد المسؤول في تصريح خاص لمجلة "نيوزويك" الأمريكية مقتل المهندس وسليماني، مشيرا إلى أن نتيجة تحليل الحمض النووي ستؤكد بشكل قاطع هوية الرجلين المستهدفين.

وأكدت مديرية إعلام الحشد الشعبي العراقي في وقت لاحق في تغريدة على تويتر "استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الحاج ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة امريكية استهدف عجلتهم على طريق مطار بغداد الدولي".


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