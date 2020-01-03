مستشار رئيس الوزراء: النقل إلى العاصمة الإدارية ليس مكاني فقط وإنما نوعي

قال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن خطة الحكومة بالنقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليست متعلقة بالنقل المكاني فقط وإنما تمتد لتشمل النقل النوعي.

وأضاف أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء Dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، أن مجموعة كبيرة من المؤسسات الحكومية كوزارة الاتصالات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ورئيس الوزراء تعمل على وضع الخطة النهائية لتطوير الجهاز الإداري قبل عملية النقل، لافتًا إلى أن دوره تنسيقي بين الوزارات المختلفة المشتركة في العملية.

وأشار إلى وضع خطة تدريب مكثفة لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري وإعادة النظر في شكل الحكومة بالكامل، منوهًا بعدم تحديد تاريخ النقل بشكل دقيق ومراجعة تحديد الموعد النهائي بسبب تطلبه مجموعة من المحددات يجب الانتهاء منها.

وذكر أن النقل سيكون على مراحل والانتهاء من تدريب الكفاءات التي سيتم نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال جدول زمني محدد، موضحًا عمل وزارة الاتصالات في ميكنة كافة الخدمات الحكومية بالتوازي مع تدريب وتطوير العاملين.