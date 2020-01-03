 صرف 1.2 مليون جنيه لـ 2593 عاملا منحة للعمالة غير المنتظمة ببورسعيد - بوابة الشروق
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صرف 1.2 مليون جنيه لـ 2593 عاملا منحة للعمالة غير المنتظمة ببورسعيد

الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة
الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب- أحمد كساب:
نشر فى : الجمعة 3 يناير 2020 - 1:32 م | آخر تحديث : الجمعة 3 يناير 2020 - 1:32 م

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، توجيهات لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بضرورة الإنتهاء من صرف المنح المستحقة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بإدارة العمالة بكل مديرية فوراً.

وأعلن السيد السنجابي مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، الانتهاء من صرف من المولد النبوي الشريف لنحو 2593 عاملا غير منتظم، بإجمالي مليون و296 ألفا و500 جنيه، بواقع 500 جنيه لكل عامل، وذلك من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وفقا للبروتوكول الموقع بين الوزارة وهيئة البريد الذي يهدف إلى تقديم خدمة صرف مستحقات العمالة غير المنتظمة من خلال مراكز الخدمات البريدية المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية، فى إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية التى تقدم من خلال العديد من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.


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