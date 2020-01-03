 إدارة ترامب تحظر نكهات محددة من السجائر الإلكترونية - بوابة الشروق
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إدارة ترامب تحظر نكهات محددة من السجائر الإلكترونية

واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 3 يناير 2020 - 1:27 ص | آخر تحديث : الجمعة 3 يناير 2020 - 1:27 ص

أعلنت إدارة ترامب يوم الخميس، فرض حظر على عبوات سوائل السجائر الإلكترونية المحلاة بنكهات الفواكه والنعناع، وذلك في محاولة لكبح جماح موجة استخدام المراهقين لها، بينما تترك استثناءات كبيرة أزعجت دعاة مكافحة التبغ.

وسيمنع الحظر الذي من المقرر أن يبدأ سريانه خلال 30 يومًا، بيع عبوات سوائل السجائر الإلكترونية المحلاة بنكهات باستثناء المنثول والتبغ.

وشهدت عبوات سوائل السجائر الإلكترونية ذات النكهات – التي تباع عادة في محطات الوقود والمتاجر - زيادة في شعبيتها بين الشباب على الرغم من موجة أمراض الرئة والوفيات المتعلقة بها.


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