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غدا.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة الأزهر

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 3 يناير 2020 - 6:08 م | آخر تحديث : الجمعة 3 يناير 2020 - 6:08 م

تبدأ غدًا السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة الأزهر وسط إجراءات أمنية مشددة.

واطمأن رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي - في بيان اليوم الجمعة - على الإجراءات والضوابط المتخذة لتنظيم الامتحانات بالجامعة؛ بهدف توفير أقصى درجات الرعاية للطلاب والطالبات خلال أدائهم للامتحانات.

وشدد على ضرورة توفير الجو الملائم والهدوء داخل اللجان لأداء الطلاب والطالبات الامتحانات على أحسن وجه، وكذلك ضرورة تطبيق قواعد تنظيم الامتحانات ومكافحة الغش بجميع أنواعه، وحظر دخول الطلاب إلى لجان الامتحان بعد المواعيد المقررة، وحرمان أصحاب الملابس غير اللائقة التي تتنافى مع التقاليد والأعراف الجامعية من دخول الامتحانات.

ونبه المحرصاوي على حظر دخول اللجان بالهواتف المحمولة وغيرها من وسائل الاتصال، سواء مع الطلاب أو المراقبين؛ تحقيقا للانضباط بحيث تقيس الامتحانات المستوى الحقيقي للطلاب، وتعبر نتائجها عن ذلك أيضا.

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