قائد بالجيش الليبي: إرادة الشعب ستنتصر على انتهاكات أردوغان وحكومته

أكد العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، أن قرار البرلمان التركي بشأن الموافقة على التدخل العسكري في ليبيا متوقع لسيطرة الإخوان عليه.

وقال المحجوب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي أم سي": "إننا لن نسمح بتحقيق أهداف حكومة الإخوان فى تركيا ومحاولاتها التدخل فى الشأن الليبي"، لافتا إلى أن تركيا ترسل المعدات والأسلحة الى ليبيا منذ عام 2014 لدعم الميليشيات والمرتزقة وتقبض الثمن.

وأضاف: " دخلنا المعركة ومستعدون للتعاون مع القبائل والشعب الليبي ضد أى محاولة لتدخل عسكرى على أراضين مؤكدا أن إرادة الشعب الليبيى ستنتصر على انتهاكات أردوغان وحكومته".

وأشار إلى أن قوات الجيش الوطني الليبي استطاعت دحر عناصر الميليشيات والقوات المرتزقة المدعومة من تركيا.