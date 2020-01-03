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كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم الخميس مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية بالبدء الفوري في رصف شارعي المراغي وخروعة بمنطقة خورشيد التابعة لحي المنتزه أول بتكلفة 6 ملايين جنيه؛ استجابة لمطالب أهالي المنطقة.

جاء قرار المحافظ عقب زيارته منطقة خورشيد لتقديم واجب العزاء لأسرة غطاس الصرف الصحي الذي لقي مصرعه أثناء تطهيره بالوعة صرف بالمنطقة منذ أيام.

وأكد المحافظ على ضرورة الانتهاء أولًا من إدخال كافة الخدمات والمرافق من مياه وكهرباء وصرف صحي وغاز قبل رصف أي شارع، قائلا: "وعدت الناس برصف الشارع، وما دمت وعدت سأنفذ وعدي لأني مكلف بخدمتهم".

جاء ذلك خلال جولة المحافظ بشوارع منطقة خورشيد لتفقد وضع منظومة الرصف ومدى تصريف مياه الأمطار ومعدلات النظافة بالمنطقة، بحضور المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة.