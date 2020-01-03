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صدمة جديدة لمانشستر يونايتد بوجبا يغيب لفترة طويلة

محمود عيسى
نشر فى : الجمعة 3 يناير 2020 - 1:26 م | آخر تحديث : الجمعة 3 يناير 2020 - 1:26 م

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، اليوم الجمعة، مدة غياب الدولي الفرنسي بول بوجبا، عن صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وغاب بوجبا عن المشاركة في مباراة مانشستر الأخيرة بالدوري الإنجليزي، ضمن الجولة الـ21، أمام أرسنال، بسبب معاناته مجددًا بآلام في الكاحل.

الصحيفة الفرنسية، أشارت إلى أن مدة غياب بوجبا، عن المشاركة في مباريات المان يونايتد قد تصل إلى 6 أسابيع.

ويعاني بوجبا من إصابة في الكاحل، تسببت في غيابه عن المشاركة مع يونايتد لفترة تقترب من 3 أشهر.

وكشفت عدد من التقارير الصحفية، عن قيام بوجبا بالضغط على إدارة مانشستر يونايتد، من أجل الرحيل عن معقل ملعب الأحلام "أولد ترافورد".


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