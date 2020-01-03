ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا إلى 30 قتيلا

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أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا اليوم الجمعة أن عدد القتلى نتيجة الفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية التي ضربت العاصمة جاكرتا والمناطق المجاورة مع بداية العام الجديد ارتفع إلى 30 شخصا.

وبدأت المياه تغمر أجزاء من جاكرتا والمناطق المجاورة يوم الأربعاء بعد 18 ساعة من هطول أمطار غزيرة غمرت مياهها المنازل وجرفت السيارات.

وبحلول اليوم الجمعة تراجعت مياه الفيضانات إلى حد كبير في العاصمة، لكن المسؤولين يحذرون من هطول المزيد من الأمطار الغزيرة حتى 10 كانون ثان/يناير.

وقال أجوس ويبوو المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن أكثر من 31 ألف شخص شردوا.

وأضاف أجوس أن معظم الوفيات الثلاثين حدثت في منطقة بوجور، علاوة على 9 ضحايا في جاكارتا.

وتقول السلطات إن هطول الامطار الذي بدأ عشية رأس السنة الميلادية الجديدة هو الأسوأ منذ عقدين، مما تسبب في فيضان الأنهار ووصول مياه الفيضانات إلى المناطق السكنية.

يشار إلى أن الفيضانات والانهيارات الأرضية أمر شائع في إندونيسيا خلال موسم الأمطار.