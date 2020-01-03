يخوض الطلاب امتحانات منتصف العام خلال يناير الجاري، وهذا شئ يجعل بعض الأمهات تحت ضغط عصبي خوفًا على الأبناء من عدم إحراز درجات جيدة، وينتقل الخوف والتوتر من الأم إلى ابنها الطالب، وهذا قد يؤدي إلى حدوث نتائج غير جيدة، ولذلك يجب أن تحافظي على هدوئك.

وحتى تستطيع الأم تمضية أيام الامتحانات دون إرهاق الأبناء نفسيًا، عليها الاستعانة ببعض النصائح التي قدمها موقع "family zone".

1- تخصيص وقت للهو

في الوقت الحالي، أصبح الطلاب مرتبطين بهواتفهم بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، وخلال موسم الامتحانات تصاب الأم بالعصبية لرغبتها في إبعاد الهاتف من أمام ابنائها حتى يمكنهم من التركيز في المذاكرة إلا أن فعل ذلك خاطئ، ويؤثر على نفسية الطلاب، والأفضل أن تخصص الأمهات وقتًا يوميًا للهاتف.

2- النوم الجيد

يجب أن تحصل الأم والأبناء على ساعات نوم كافية يوميًا خلال موسم الامتحانات لأن السهر بهدف المراجعة ليلًا يؤثر سلبًا على الحالة النفسية والقدرة على التركيز، أما النوم الجيد يحسن من قدرة الطلاب على الاستيعاب وهذا سيطمئن الأم بأن الأبناء سيكونوا قادرين على التفوق.

3- مراجعة جدول الامتحانات

على الأم مراجعة جدول الامتحانات جيدًا فور نشره، لوضع خطة للمراجعة أكثر من مرة حتى تتأكد من أن الأبناء لن يخسروا وقتًا قبل الاختبارات.

4- الحفاظ على الهدوء

حتى لو لم تكن الأم تشعر بالهدوء والاطمئنان فعليها أن تظهر ذلك لتمنح ابنائها الراحة والأمان خلال المراجعة النهائية؛ لأن توترها ينتقل إليهم مما يفسد مزاجهم وبالتالي لن يكون تحصيل المعلومات جيدًا.

5- جلسة عائلية

خلال موسم الامتحانات يجب عقد جلسة عائلية لمنح الأبناء ثقة أكبر في أنفسهم بأنهم قادرين على تخطي الاختبارات بسهولة ويسر وإحراز أفضل الدرجات، فذلك يشجعهم أكثر.