 بعد مقتل قاسم سليماني.. وزير خارجية إيران: أمريكا تتحمل مسؤولية تبعات مغامرتها المارقة - بوابة الشروق
الجمعة 3 يناير 2020 6:49 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء انتخابات محليات قريبا في مصر؟
النتـائـج تصويت

بعد مقتل قاسم سليماني.. وزير خارجية إيران: أمريكا تتحمل مسؤولية تبعات مغامرتها المارقة

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
دبي (رويترز)
نشر فى : الجمعة 3 يناير 2020 - 6:35 ص | آخر تحديث : الجمعة 3 يناير 2020 - 6:35 ص

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم الجمعة إن اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني ”تصعيد خطير للغاية ويتسم بالحماقة“.

وأضاف في منشور على تويتر ”الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن كل تبعات مغامرتها المارقة“.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك