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قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم الجمعة إن اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني ”تصعيد خطير للغاية ويتسم بالحماقة“.

وأضاف في منشور على تويتر ”الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن كل تبعات مغامرتها المارقة“.