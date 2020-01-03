هبوط طائرة اضطرارياً بمطار أسوان بعد تدهور صحة راكب إفريقي

لجأ قائد إحدى الطائرات التابعة لشركة مصر للطيران، إلى الهبوط الاضطراري للرحلة القادمة من مطار القاهرة الدولى فى طريقها إلى نيجيريا ، وذلك بالنزول بمطار أسوان الدولى، اليوم، الجمعة، لعلاج راكب أفريقى نيجيرى الجنسية، بعد تدهور حالته الصحية، ثم استكملت الرحلة طريقها إلى مدينة لاغوس النيجيرية قادمة من مطار القاهرة الدولى.



وكانت رحلة طيران رقم 875 قادمة من مطار القاهرة الدولى فى طريقها إلى مدينة لاغوس النيجيرية، هبطت اضطرارياً بمطار أسوان الدولى ، بعد تدهور الحالة الصحية لراكب يدعى Jimoh Sanusi ، نيجيرى الجنسية ويبلغ من العمر 66 سنة .

وتم استدعاء فريق طبى لمحاولة إسعاف الراكب ، إلا أن المسافر فارق الحياة بسبب توقف عضلة القلب نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية قبل وصول الفريق الطبى ، وذلك بحسب الكشف المبدئى ، وتم نقل الجثة بعربة إسعاف إلى مشرحة أسوان ، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، واستأنفت رحلة الطيران طريقها مرة أخرى إلى المدينة النيجرية لاغوس.