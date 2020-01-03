بلومبرج: خفض الإنفاق الحكومي يقلص احتمالات نمو القطاعات غير النفطية في السعودية

توقعت وكالة بلومبرج للأنباء تراجع وتيرة نمو القطاعات غير النفطية في الاقتصاد السعودي على خلفية الخفض المقرر في الإنفاق الحكومي، رغم وصول معدل النمو خلال الربع الثالث من العام الماضي إلى أعلى مستوى له منذ نحو خمس سنوات.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء السعودية سجل الاقتصاد غير النفطي للمملكة العربية السعودية نموا بمعدل 3ر4% خلال الربع الثالث من العام الماضي، في حين يتوقع المحللون نمو القطاع الخاص بمعدل 9ر2% خلال العام ككل.

وبحسب البيانات التي أصدرتها وزارة المالية السعودية خلال الشهر الماضي، فإن الإنفاق الحكومي المتوقع للعام الحالي يقل بنسبة 3% إلى 02ر1 تريليون ريال (272 مليار دولار) مقابل 05ر1 تريليون ريال خلال العام الماضي. ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تراجع معدل نمو الاقتصاد السعودي ككل وفقا لخبراء بلومبرج.

كان الاقتصاد السعودي قد سجل خلال الربع الثالث من العام الماضي انكماشا بمعدل 5ر0%، في حين من المتوقع أن يكون معدل النمو خلال العام الماضي ككل 4ر0% من إجمالي الناتج المحلي، بحسب التقديرات الأولية للحكومة السعودية.

ويقول المسؤولون السعوديون إن الوقت الآن هو وقت القطاع الخاص والشركات لتتولى القيادة في الاقتصاد السعودي الذي تسيطر عليه الدولة حاليا، وهو التحول الذي يدعو إليه منذ سنوات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.