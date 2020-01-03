العراق: مغادرة أمريكيين يعملون بحقول نفطية

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أعلن عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، اليوم الجمعة، أن عددا من العاملين الذين يحملون الجنسية الأمريكية في الحقول النفطية غادروا البلاد.

وقال جهاد في بيان صحفي "تنفي وزارة النفط مغادرة موظفين أجانب يعملون في الشركات النفطية جنوبي العراق باستثناء عدد من الموظفين العاملين ممن يحملون الجنسية الأمريكية فقط استجابة لطلب حكومتهم".

وأضاف "تؤكد الوزارة أن الأوضاع طبيعية في الحقول النفطية في جميع أنحاء العراق ولم تتاثر عمليات الإنتاج والتصدير".

تأتي مغادرة العاملين الامريكيين عقب بيان لسفارة بلادهم في العراق تطالب رعاياها بمغادرة البلاد فورا.

وصدر بيان السفارة عقب هجوم أمريكي قتل خلالها أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي والجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني ليلة أمس الخميس.