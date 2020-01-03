 ترامب: سليمانى هو الإرهابى الأول فى العالم وكان يتآمر لمهاجمة دبلوماسيين أمريكيين - بوابة الشروق
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ترامب: سليمانى هو الإرهابى الأول فى العالم وكان يتآمر لمهاجمة دبلوماسيين أمريكيين

ترامب
ترامب
واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 3 يناير 2020 - 10:54 م | آخر تحديث : الجمعة 3 يناير 2020 - 10:54 م

صرح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الجمعة بأن الجنرال قاسم سليمانى قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى، الذى قتل فى غارة جوية أمريكية على مشارف بغداد فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، هو الإرهابى الأول فى العالم.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن الرئيس ترامب قوله فى تصريح للصحفيين فى ولاية فلوريدا إن سليمانى كان يخطط لمهاجمة دبلوماسيين وعسكريين أمريكيين .

وأكد ترامب أنه لايسعى لحرب مع إيران بعد الغارة الجوية الأمريكية التى قتل فيها سليمانى مضيفا " لقد تحركنا الليلة الماضية/بالتوقيت المحلي/ لمنع نشوب حرب" .

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