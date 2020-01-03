حزب محافظ بتونس يحتج على تدريس التربية الجنسية للناشئين بالمدارس

نظم حزب تونسي معارض، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية ضد قرار الدولة ادراج مادة للتربية الجنسية في مناهج الدراسة للناشئين.



ووقف عدد من أنصار وقياديي حزب "تيار المحبة" الذي يرأسه الإعلامي ورجل الأعمال محمد الحامدي المقيم في لندن، في وسط مدينة سيدي بوزيد أحد أبرز معاقله وسط غرب تونس.



ورفع المحتجون لافتات تعترض على تدريس مادة التربية الجنسية للناشئة بدعوى مخالفتها لـ"أحكام الدين وأعراف التونسيين" ومخاوف من "إفساد الأجيال".



ويعترض "تيار المحبة" ضد قرار وزارة التربية إدراج مادة التربية الجنسية بدءا من السنة الدراسية الجديدة (2020-2021).



ويقدم الحزب نفسه من بين الأحزاب المحافظة التي تطالب باعتماد الشريعة الاسلامية كمصدر أول للقوانين والتشريعات.



وعادة ما تثير مثل هذه المسائل انقسامات في تونس بين العلمانيين والإسلاميين.



ولم تطرح الوزارة مضمون برنامج المادة الجديدة غير أنها أوضحت بأنها ستعمل على تعميم مفهوم الصحة الجنسية بهدف ضمان السلامة الصحية والنفسية للأطفال والمراهقين، وكيفية احترام الجسد والسلوك الجنسي والوقاية من العنف والأمراض المنقولة جنسيا.



وقال القيادي في الحزب والنائب في البرلمان عصام البرقوقي إن تيار المحبة تقدم بقدم بدعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية ضد قرار وزير التربية بدعوى تجاوز السلطة ومخالفة الدستور في فصله 39، والذي يشير إلى "تأصيل الناشئة في هويتها العربية والإسلامية".



كما طالب الحزب بإبطال قرار الوزير إلى حين البت في الدعوى القضائية.



وتعتزم وزارة التربية البدء بتكوين متطوعين لتدريس التربية على الصحة الجنسية في فترة الصيف على أن يبدأ ادراجها في المناهج الدراسية مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة في سبتمبر المقبل.



وأوضحت الوزارة في بيان لها أن إدماج التربية على الصحة الجنسية في البرامج التعليمية في تونس يأتي "في ظل تنامي ظواهر الاعتداء والتحرش الجسدي وعملا على تحصين الناشئة من هذه المخاطر وتمكينهم من آليات الحماية الذاتية".