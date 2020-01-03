رئيس تحالف الفتح في العراق يدعو لإخراج القوات الأجنبية من البلاد

دعا رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري، اليوم الجمعة، القوى الوطنية لتوحيد الصفوف من أجل إخراج القوات الأجنبية من العراق.



وقال العامري في بيان نعى فيه مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني وأبومهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشيعية العراقية القوية وآخرين في غارة جوية في بغداد "ندين هذه الاعمال الاجرامية القذرة، نؤكد أنها لن تزيدنا الا عزماً وارادة وتصميما وإصرارا على مواصلة طريق الجهاد والتضحية في سبيل المبادئ والقيم الإلهية وبناء العراق العزيز القوي المقتدر وتحقيق السيادة الكاملة".



وناشد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية جيشاً وشرطة ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي بأخذ الحيطة والحذر لتأمين وحماية العراق من شر الأشرار.



كما دعا أعضاء البرلمان "الحضور واتخاذ قرارهم الجريء بإخراج القوات الأجنبية من العراق لأن وجودها أصبح يهدد العراقيين لا غير".