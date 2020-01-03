اليابان تطلق مشروعا لزيادة الإنتاج الزراعي في ميانمار

اتفقت اليابان على إطلاق مشروع بقيمة 390 مليون ين، خلال مايو المقبل، في ميانمار لتعزيز إدارة عمليات الري والزراعة في إطار الجهود الرامية لزيادة إنتاجية القطاع الزراعي والقضاء على الفقر في الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا.

وسيتم تطوير نظام التنمية الزراعية وتحسين سلالات محصول الأزر والقيام بعدد آخر من الأنشطة في ست مناطق في مقاطعة شويبو بإقليم ساجينج الذي يضم بعض من أكبر المناطق المزروعة في ميانمار.

وجاء ذلك في إطار اتفاقية لمشروع التعاون المشترك تم توقيعها بين وكالة التعاون الدولي اليابانية وحكومة ميانمار.

ويهدف الجانبان أيضا لضمان إمدادات المياه المنتظمة من خلال إنشاء منظمة لإدارة المياه لمزارعين وتحسين الربحية من خلال

إنتاج محصول الأرز المحلى.

وذكرت وكالة التعاون الدولي اليابانية أن المشروع يهدف أيضا إلى تحسين مهارات الإدارة الخاصة بالمزارعين ويستمر خلال الفترة من مايو 2020 وحتى نوفمبر 2020.

تجدر الإشارة إلى أن نحو 60 في المئة من مواطني ميانمار يعملون في قطاع الزراعة، حيث تمثل الزراعة والمصايد والغابات نحو 30 في المئة من إجمالي الناتج المحلى.