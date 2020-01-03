فرنسا قلقة من تصعيد التوتر في المنطقة عقب مقتل سليماني

أعربت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية، أميلى دي مونتشالين، عن بالغ قلق بلادها إزاء تصعيد التوتر في الشرق الأوسط على خلفية مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية صباح اليوم الجمعة.



وقالت مونتشالين: "نحن نستيقظ على عالم أكثر خطورة. التصعيد العسكري يشكل خطرا دائما".



من جانبه، علق زعيم حزب العمال البريطاني المستقيل جيريمي كوربين قائلا:" "يمثل اغتيال قاسم سليماني من قبل الولايات المتحدة تصعيدًا خطيرًا وخطيرًا للغاية للصراع الذي يحظى بأهمية على المستوى العالمي. ينبغي على حكومة المملكة المتحدة أن تحث على ضبط النفس من جانب كل من إيران والولايات المتحدة، وأن تقف في وجه الأعمال القتالية والخطب التي نسمعها من الولايات المتحدة".



كما علق جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، على مقتل سليماني قائلا:" نهنئ جميع المشاركين في القضاء على قاسم سليماني. هذه ضربة حاسمة ضد أنشطة فيلق القدس الخبيثة في جميع أنحاء العالم. آمل أن تكون هذه هي الخطوة الأولى لتغيير النظام في طهران".



كانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أعلنت في بيان صباح اليوم "بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، نفذ الجيش الأمريكي عملا دفاعيا حاسما لحماية الأمريكيين في الخارج بقتل قاسم سليماني".



وقتل سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني جنبا إلى جنب مع أبومهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشيعية العراقية القوية في غارة جوية في بغداد.



وهدد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي والرئيس حسن روحاني برد قوي على مقتل سليماني.