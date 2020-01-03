التعليم: بدء تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

بدأت المديريات التعليمية في تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، بعد دفع رسوم التأمين وتوقيع ولي الأمر علي اقرار بالاستلام، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة تسليم التابلت للادارات التعليمية التابعة لها، وتم تسليم 60680 تابلت للادارات ومنها إلي المدارس التابعة لها.

وأضافت المديرية، في بيان أمس، أن ذلك يأتي استكمالا لمنظومة تطوير التعليم التي أطلقها طارق شوقى وزير التعليم على النظام التعليمى والتي بدأ تنفيذها فى العام الدراسى 2018 - 2019 بهدف تطوير التعليم لتتلاءم معها متطلبات العصر، وأكدت أن طلاب الصف الأول الثانوى سيؤدى الامتحانات ورقيا.

وفي القاهرة، قال محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إن المديرية بدأت الأسبوع الماضي، في تسليم الطلاب أجهزة التابلت، مشيرا إلي أن فريق التطوير التكنولوجى بالإدارات والمديرية يعمل على تنشيط الأجهزة لتكون جاهزة لدى الطلاب عند الاستخدام.

وأضاف عطية، في تصريحات صحفية أمس، أنه تم توزيع ٧٩١٧٦ جهاز علي الإدارات التعليمية الـ ٣٢ علي مستوي القاهرة والتي تم تفعيلها جميعا وتسليمها للطلبة والطالبات بالصف الأول الثانوي، لافتا إلي أنه تم متابعة تسليم الأجهزة من خلال غرفة العمليات المركزية والتي ترتبط إلكترونيا بالادارات التعليمية.

وأكد علاء حسين مدير إدارة التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة علي تشغيل أجهزة التابلت ودخولها علي المنظومة التعليمية الجديدة، وتوزيعه علي الطلبة مع توقيع ولي الامر علي إيصال استلام التابلت وملحقاته( الجراب، القلم، الشاحن ).

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن مكاتب البريد مستمرة في تحصيل رسوم تأمين أجهزة التابلت وقدرها 100 جنيه لطلاب الصف الأول الثانوي للمرة الأولي ولطلاب الصف الثاني الثانوي للمرة الأولي والثانية، مؤكدة أنه لن يتم استلام التابلت إلا بعد تسليم وصل سداد التأمين في المدرسة.

وتبدأ امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام 11 يناير الجاري، حيث يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى العام امتحان يناير ورقيا، فيما يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى العام امتحاناتهم إلكترونيا في المدارس الحكومية مع السماح لطلاب المدارس الخاصة غير مجهزة بأداء الامتحانات ورقيا.