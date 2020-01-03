العربية: قوات المارينز الأمريكية تعتقل الخزعلي والعامري المصنفان على قائمة الإرهاب

ذكر موقع "العربية" نقلًا عن مصادر لم يعلن هويتها، أن قوات المارينز الأمريكية اعتقلت كلا من أمين عام ميليشيا عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، ورئيس منظمة بدر هادي العامري، في منطقة الجادرية، فجر الجمعة، والمتهمين بتدبير الهجوم الذي وقع على السفارة الأمريكية ببغداد أول أمس.

وأفاد: "أكدت معلومات اعتقال قوات من المارينز الأمريكي في العراق لزعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي وقائد ميليشيا بدر هادي العامري المصنفان على قائمة الإرهاب الأمريكية، وذلك بعد أن استهدفت سلسلة حوادث محيط مطار العاصمة العراقية بغداد، فجر الجمعة، حيث هزت 3 انفجارات عنيفة العاصمة حسب ما أعلن البيان الرسمي لخلية الإعلام الأمني".

فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" مساء الخميس أن الولايات المتحدة قتلت قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في "عمل دفاعي".

وجاء في بيان البنتاجون " بتوجيه من الرئيس، نفذ الجيش الأمريكي عملا دفاعيا حاسما لحماية الأمريكيين في الخارج بقتل قاسم سليماني".

وقال البنتاجون أن سليماني كان " يطور بنشاط خططا للهجوم على الدبلوماسيين الأمريكيين وأفراد الخدمة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة".

وأضاف البيان " أن الجنرال سليماني صدق أيضا على الهجمات على السفارة الأمريكية في بغداد التي وقعت هذا الأسبوع".

وتحمل الولايات المتحدة أيضا سليماني وقوات فيلق القدس المسؤولية عن مقتل المئات من أفراد القوات الأمريكية وقوات التحالف وقالت إنه "دبر" هجوما صاروخيا في 27 ديسمبر الماضي والذي تسبب في مقتل أمريكي.