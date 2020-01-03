ارتفاع أسعار النفط عقب مقتل قائد فيلق القدس الإيراني في قصف أمريكي

قفزت أسعار النفط العالمية لتقترب من 70 دولارا للبرميل في تعاملات بورصة لندن للسلع، اليوم الجمعة، في أعقاب الغارة التي نفذتها القوات الأمريكية واستهدفت بها قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بالقرب من مطار بغداد في العراق.



وارتفع سعر التعاقدات الآجلة لخام برنت وهو الخام القياسي للنفط في الأسواق العالمية بأكثر من 4% خلال تعاملات اليوم، في ظل المخاوف من تداعيات مقتل سليماني على استقرار إمدادات النفط في منطقة الخليج بشكل خاص.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن جاسون بوردوف المسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والذي يعمل حاليا في جامعة كولومبيا الأمريكية القول إن مقتل سليماني سبب "زلزالا في المنطقة... إنه يشير إلى إمكانية خروج الصراع الأمريكي الإيراني عن السيطرة. رد إيران سيكون حادا ومميتا... بالتأكيد، يمكن أن يتضمن الهجوم على البنية التحتية لقطاع الطاقة".



وارتفع سعر خام برنت اليوم بنحو 91ر2 دولار أي بنسبة 4ر4% إلى 16ر69 دولار للبرميل تسليم مارس المقبل، في بورصة "آي.سي.إي" للتعاقدات الآجلة في أوروبا، في حين كان السعر في تعاملات الصباح في لندن 62ر68 دولار للبرميل.



وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، بنسبة 6ر3% إلى 36ر63 دولار للبرميل تسليم فبراير المقبل، بعد أن كان ارتفع بنسبة 4ر4% في بداية تعاملات اليوم ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مايو الماضي.