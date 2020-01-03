دعا وزير خارجية كندا فرانسوا فيليب شامبان، اليوم الجمعة، إلى خفض التصعيد بعد الغارة الجوية الأمريكية في العراق التي أسفرت عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.

ونقلت وكالة انباء بلومبرج عن شامبان بيانا جاء فيه "إن كندا على اتصال مع شركائنا الدوليين، وإن سلامة الكنديين في العراق والمنطقة، بما في ذلك قواتنا والدبلوماسيين، هو شاغلنا الرئيسي".

وأضاف شامبان في البيان: "ندعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس ومتابعة خفض التصعيد. هدفنا كان ولا يزال عراقًا موحدًا ومستقرًا ".

وأوضح البيان:" كندا كانت تشعر بالقلق منذ فترة طويلة من فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني بقيادة قاسم سليماني الذي كان لأعماله العدوانية بالغ الأثر في زعزعة الاستقرار في المنطقة وما خلفها "

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أعلنت في بيان صباح اليوم "بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، نفذ الجيش الأمريكي عملا دفاعيا حاسما لحماية الأمريكيين في الخارج بقتل قاسم سليماني".

وقتل سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني جنبا إلى جنب مع أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشيعية العراقية القوية في غارة جوية في بغداد في وقت مبكر صباح اليوم الجمعة.