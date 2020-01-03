بومبيو: أمريكا ملتزمة بخفض حدة التوترات مع إيران

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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إن بلاده ملتزمة بخفض حدة التوترات مع إيران.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورجتوس نشر في الموقع الألكتروني للوزارة.

وقال البيان "تحدث وزير الخارجية مايكل بومبيو إلى عضو المكتب السياسي الصيني يانج جيتشي عبر الهاتف اليوم الجمعة من مكتبه في واشنطن العاصمة حيث ناقش الوزير قرار الرئيس دونالد ترامب الأخير باتخاذ إجراء دفاعي لتصفية قاسم سليماني رداً على التهديدات الوشيكة التي تهدد حياة الأمريكيين".

وتابع البيان "أوضح الوزير أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بخفض التصعيد".

كانت الصين دعت إلى ضبط النفس عقب تصاعد التوترات، بسبب هجوم امريكي أدى إلى مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في بغداد.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، أعلنت صباح اليوم الجمعة، بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نفذ الجيش الأمريكي عملا دفاعيا حاسما لحماية الأمريكيين في الخارج بقتل قاسم سليماني.

وقتل سليماني مع أبومهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشيعية العراقية القوية في الهجوم الذي وقع في بغداد.