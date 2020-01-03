القوى العاملة» تعلن توفير 12340 فرصة عمل بـ 53 شركة خلال يناير الجاري»

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الوزارة تمكنت من توفير 12 ألفا و340 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوى الاحتياجات الخاصة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1250 لتصل إلى 12 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 53 شركة ومصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات خلال يناير 2020.



وقال "سعفان"، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن نشرة التوظيف التي تصدرها الوزارة شهريا تتضمن هذه الفرص والتي يأتى تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم.

ولفت إلى أن النشرة تهدف إلى عرض كافة الوظائف المتاحة في القطاع الخاص من خلال موقع الوزارة تحت مسمى "النشرة القومية للتشغيل"، لتوفير "حياة كريمة" مناسبة للشباب واستغلال طاقاتهم فيما يفيد المجتمع.

وأوضح أن العمل يعد عامل أساسي لرفع اقتصاد الدولة، والدفع بعجلة التنمية للأمام، قائلا: "نحن نسعى من خلال توفير فرص العمل للشباب بالقطاع الخاص إلى إكساب الشباب العديد من الخبرات المجتمعية التي تساعدهم في الارتقاء إلى ما يتمنون تحقيقه في مستقبلهم".

وقال: إن فرص العمل المتوفرة تشمل: مدير إنتاج السن حتي 37 سنة، الراتب من 8 ألاف إلي 12 ألف جنيه، ومحاسبين حتي 32 سنة الراتب منن 3000 إلي 5000 جنيه، وفني ميكانيكا السنة من 27 إلي 35 سنة والراتب من 5000 إلي 7000 جنيه، وفني غلايات المؤهل متوسط - دبلوم صنايع السن حتي 35 سنة والراتب من 5000 إلي 8000 جنيه، ومندوبي ومشرفين مبيعات وأمناء مخازن وسائقين، واخصائي جودة وفني صيانة كهرباء.

وتابع: أن الوظائف تتضمن أيضا فني طباعة، وموظفين استقبال، ومشرفين أمن، وعمال غزل وتدوير وتعبئة وسحب ومكبس وخدمات إنتاج وصباغة، ممثل خدمة عملاء، وكاشير، ومدخل بيانات وفني صيانة، كما تشمل الفرص فني إنتاج ،ومندوب تسويق، ومحصل، وخدمات معاونة، واخصائي تسويق، وفني وعامل تعبئة.