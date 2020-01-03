قال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إنه من المتوقع استمرار موجة الطقس شديد البرودة التى تتعرض لها البلاد حاليا حتى منتصف الأسبوع الحالى؛ حيث من المتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة وزيادة نشاط الرياح وسقوط الأمطار ليوم الإثنين المقبل، فى الوقت الذى استمر الطقس السيئ المصاحب لنوة عيد الميلاد على جميع أنحاء محافظة الإسكندرية.

وأضاف شاهين، فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه من المتوقع أيضا سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى، وسقوط أمطار خفيفة على القاهرة وبعض مدن شمال الصعيد بداية من اليوم وحتى مساء غد الأحد، مع وجود نشاط ملحوظ للرياح.

وتابع: «ومن المتوقع أن يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على معظم الأنحاء لتكون أقل من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات مئوية، والطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع أحيانا، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس وتكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة وتؤدى إلى اضطراب شديد فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط».

كما سيستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد تكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى تمتد خفيفة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 8، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 14 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 6 درجات، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 6 درجات، وأسوان العظمى 18 درجة والصغرى 7 درجات.

وشهدت محافظة الإسكندرية استمرار موجة الطقس السيئ المصاحب لنوة عيد الميلاد، والتى من المفترض أن تنتهى، اليوم السبت؛ حيث زادت شدة وحجم الأمطار التى لم تتوقف وتسببت فى ارتفاع سطح البحر إلى أكثر من 6 أمتار وخروج مياه البحر إلى الشاطئ.

وفى إطار الاستعدادات والإجراءات الاحترازية التى اتخذها الجهاز التنفيذى بالمحافظة، تجول اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية لمتابعة التمركزات التى أنشأتها الشركة لمتابعة المناطق الساخنة عند مزلقان فيكتوريا وأمام كلية الفنون الجميلة ومنطقة المنتزه.

وفى السياق ذاته، شن رؤساء الأحياء حملات على الشوارع الرئيسة على الكورنيش وشارع أبى قير لمتابعة تسليك الشنايش وتنظيفها وتطهيرها والتنبيه على المواطنين بعدم وقوف السيارات فوقها.

ويأتى ذلك بالتزامن مع استمرار انعقاد غرفة محافظة الإسكندرية للمتابعة مع الغرف الفرعية بالأحياء وغرفة الأمطار بشركة الصرف الصحى التى أصدرت بيانا أهابت فيه المواطنين بعدم الوقوف تحت الشرفات أو أعمد الإنارة.