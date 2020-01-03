عون يأمل في تشكيل الحكومة اللبنانية الأسبوع المقبل







أعرب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون عن أمله أن تتشكل الحكومة الأسبوع المقبل، وتسهم بتعزيز الأجواء الإيجابية، بما يعزز ثقة الخارج والداخل في آن واحد، لافتاً إلى أن "العمل جار لتأليفها من وجوه من الاختصاصيين".

وشدد عون على أن "ما حدث أخيرا على الساحة الداخلية يشكل عبئا كبيرا، وعلينا في المقابل الخروج منه ومن الأزمة الاقتصادية الراهنة".

وأعلن أن الشعب اللبناني الذي ثار مؤخرا على الوضع الراهن يتمتع بكل الحق "ولطالما أكدت على هذا الحق ودعوت الشعب إلى البقاء في الشارع كي نتمكن من إحداث تغيير في ظل عدم القدرة على الاستمرار بالشكل الذي كان سائدا".

يذكر أن المظاهرات الاحتجاجية في لبنان كانت قد بدأت في 17 أكتوبر الماضي في وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق "واتس آب" وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية. ولا تزال الاحتجاجات مستمرة حتى اليوم.

وبعد 13 يوماً من الاحتجاجات الشعبية أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري استقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي "تجاوبا مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير".

وتم تكليف الدكتور حسان دياب تشكيل حكومة جديدة في 19 ديسمبر الماضي، ويقوم بالاستشارات اللازمة لتأليف حكومته.