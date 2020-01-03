تراجع منصات النفط والغاز في أمريكا يمتد إلى العام الجديد

قالت شركة بيكر هيوز الأمريكية للاستشارات والخدمات النفطية اليوم الجمعة إن العام الجديد انطلق بمزيد من الخسائر في منصات النفط والغاز الأمريكية، حيث تراجع عددها في الولايات المتحدة بمقدار تسع منصات خلال الأسبوع.

وتراجع العدد الإجمالي لمنصات النفط والغاز حاليا إلى 279 منصة مقابل 796 منصة في مثل هذا التوقيت من العام الماضي.

ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج عن تقرير الشركة أن عدد منصات النفط خلال هذا الأسبوع قد تراجع بمقدار 7 منصات. وانخفض العدد الإجمالي لمنصات الغاز النشطة في الولايات المتحدة بمقدار منصتين، وفقا للتقرير ليصل إلى 123 منصة للغاز، مقارنة مع 198 منصة قبل عام.

وتخلصت الولايات المتحدة من ما إجماله 207 منصات للنفط طوال عام 2019، بينما نما الإنتاج من 7ر11 مليون برميل في اليوم في بداية العام إلى 9ر12 مليون برميل في اليوم في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر، مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق منذ الأسبوع الأخير من بدء تسجيل البيانات.

وارتفعت أسعار النفط بشكل حاد اليوم الجمعة بعدما اغتالت القوات الأمريكية قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والذي تراه الولايات المتحدة أنه وراء الهجمات على البنية التحتية لشركة أرامكو السعودية للنفط في سبتمبر عام 2019.

وتراجع العدد الإجمالي للمنصات في كندا مع انخفاض منصات النفط والغاز بمقدار 14 منصة، بعد انخفاض بلغ 50 منصة في الأسبوع الماضي.

ويبلغ عدد منصات النفط والغاز حاليا عند 85 منصة فقط بارتفاع 9 منصات عن الفترة نفسها من العام الماضي.